hong-kong,-almeno-83-morti-e-250-dispersi-dopo-disastroso-incendio

Redazione-web
Di Redazione-web

Il bilancio delle vittime non è tuttavia definitivo

Hong Kong, 27 nov. (askanews) – Il bilancio delle vittime dell’incendio che ha devastato un complesso residenziale a Hong Kong è salito a 83, tra cui 79 vittime accertate sul posto e altre quattro decedute per le ferite riportate dopo essere state trasportate in ospedale. “I vigili del fuoco hanno inviato 170 ambulanze sul posto. Ad oggi, abbiamo curato 155 feriti, di cui 79 sono stati dichiarati morti sul posto”, ha dichiarato Lam Cheuk-ho, vicedirettore del servizio ambulanze.Il giorno dopo lo scoppio dell’incendio, le intense fiamme che hanno avvolto quattro degli otto edifici residenziali sono state finalmente spente. Il bilancio delle vittime non è tuttavia definitivo. Sono 250 i dispersi.Derek Armstrong Chan, Vice Capo dei Vigili del Fuoco: “La nostra operazione antincendio è quasi completata. Nonostante ciò, stiamo continuando a combattere l’incendio in quattro unità individuali. E lo spegnimento degli incendi in diverse unità nei sette blocchi è ancora in corso per evitare che detriti e braci si riaccendano. Il prossimo passo prevede operazioni di ricerca e soccorso”.

