Hong Kong, cerimonia per i panda gemelli, un concorso per il nome

All’Ocean Park la presentazione ufficiale con il capo dell’esecutivo

Hong Kong, 15 feb. (askanews) – Festa ad Hong Kong, all’Ocean Park, dove è stata organizzata una grande cerimonia alla presenza del capo dell’esecutivo John Lee e dei giornalisti, per presentare ufficialmente i panda gemelli nati alcuni mesi fa, prima del loro debutto ufficiale davanti al pubblico.La città spera che la loro nascita possa contribuire a richiamare i turisti, ed è stato annunciato un grande concorso per sceglierne il nome.I due gemelli sono arrivati dalla Cina, un dono diplomatico a Hong Kong; dopo la nascita, il 15 agosto scorso, hanno passato un periodo di quarantena e di adattamento, e hanno conquistato residenti locali e appassionati da tutto il mondo, attirando simpatia e curiosità.Lee ha riconosciuto l’affetto del pubblico per i loro soprannomi, “fratello” e “sorella”, ma ha sottolineato l’importanza di assegnare loro nomi formali che si adattino in modo unico ai loro caratteri.Il concorso per l’assegnazione dei nomi è stato aperto e le persone possono inviare suggerimenti online fino al 7 marzo 2025. Il presidente di Ocean Park, Paul Chiu, ha commentato: “La risposta iniziale della gente è stata travolgente e indica quanto la comunità apprezzi queste adorabili creature”.