Hong Kong commemora Tiananmen, tensioni in Parlamento

I manifestanti pro-democrazia di Hong Kong si preparano a ricordare la strage di piazza Tiananmen senza la tradizionale veglia di commemorazione delle vittime, vietata per evitare rischi di diffusione del Covid-19, ma con cerimonie a lume di candela in programma in diversi punti della città. In coincidenza con il 31esimo anniversario del massacro, nell’ex colonia britannica sono cominciate le operazioni di voto sulla controversa legge sull’inno nazionale, caratterizzate da tensioni per le proteste dei gruppi pro-democrazia all’Assemblea Legislativa, il Parlamento di Hong Kong.

La protesta irrompe in Parlamento

Nell’aula è entrata anche la polizia, dopo che due deputati dell’opposizione pro-democratica hanno gettato un liquido emanante cattivo odore,

