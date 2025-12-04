hong-kong,-dopo-maxi-incendio-al-bando-le-reti-di-sicurezza

Rimosse dalle impalcature degli edifici in ristrutturazion

Hong Kong, 4 dic. (askanews) – Nelle immagini gli operai rimuovono le reti di sicurezza dalle impalcature degli edifici di Hong Kong, dopo che il governo ne ha ordinato la rimozione entro sabato. Le autorità affermano che l’incendio della scorsa settimana nel complesso residenziale Wang Fuk Court, che ha causato la morte di 159 persone, è stato probabilmente aggravato dall’uso di reti di sicurezza non conformi agli standard di resistenza al fuoco.