Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

Lorenzo Musetti, dopo aver perso la finale del singolare, si consola con il doppio in coppia con Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Hong Kong. La coppia azzurra si impone al super tie-break contro Andrey Rublev e Kharen Khachanov con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1. Dopo le sconfitte patite due anni fa a Doha e l’anno scorso a Cincinnati, i due azzurri possono festeggiare il successo. 

