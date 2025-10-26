Honor e Byd siglano partenership su mobilità intelligente con IA

Milano, 26 ott. (askanews) – Honor ha annunciato una partnership strategica con Byd, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia. L’accordo unisce la soluzione di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente di nuova generazione DiLink di Byd, con l’obiettivo di offrire esperienze di mobilità avanzate, intelligenti e realmente incentrate sull’uomo.

L’accordo è stato firmato durante una cerimonia alla presenza di James Li, ceo di Honor, e Wang Chuanfu, Presidente e ceo del Gruppo BYD. A rappresentare le due aziende nella firma sono stati Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di HONOR, e Yang Dongsheng, Vicepresidente senior di BYD e Presidente dell’Istituto di Ricerca per le Nuove Tecnologie Automotive. Questo momento segna l’avvio di una collaborazione più profonda nel campo della mobilità intelligente. Milano, 26 ott. (askanews) – “Questa partnership strategica rappresenta non solo una collaborazione tecnologica avanzata tra due leader di settore, ma anche un impegno condiviso verso il futuro della mobilità intelligente”, spiega Honor in una nota.

La collaborazione si svilupperà lungo tre direttrici principali: Tecnologia e funzionalità chiave: innovazione congiunta nell’integrazione dell’ecosistema multi-dispositivo, nell’implementazione di agenti basati su intelligenza artificiale e nello sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione.

Ecosistema distributivo e vantaggi per gli utenti: creazione di un modello di collaborazione che combini le capacità di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente di BYD, al fine di massimizzare l’interoperabilità tra piattaforme e migliorare l’esperienza d’uso.

Comunicazione congiunta e coinvolgimento del pubblico: attività di marketing coordinate, lanci congiunti e iniziative condivise per promuovere i momenti chiave della partnership.