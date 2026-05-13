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Hormuz, Crosetto: predisposto l’avvicinamento di due cacciamine
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Hormuz, Crosetto: predisposto l’avvicinamento di due cacciamine

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“Approccio funzionale” per velocizzare tempi di reazione

Roma, 13 mag. (askanews) – Se si dessero le condizioni per una missione di pace nello stretto di Hormuz “servirebbe un mese di navigazione; per questo stiamo avvicinando degli assetti” nella zona di eventuale intervento: lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato.Per velocizzare i tempi di reazione “stiamo predisponendo che due unità cacciamine si avvicinino” all’area dello Stretto, nel quadro della missione Aspides, “una una scelta di responsabilità come quella fatta da altri Paesi europei come la Francia”, ha quindi spiegato il Ministro.”Questo approccio meramente funzionale consentirà all’Italia, qualora maturassero le condizioni e fatta salva l’autorizzazione del Parlamento, di intervenite per ristabilire la sicurezza della navigazione”, ha concluso.

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