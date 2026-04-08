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Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese
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Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese

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Alla Camera: impegno in tutte le sedi per la libertà di navigazione

Roma, 8 apr. (askanews) – Il governo è impegnato “in prima linea” per favorire il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e continua a puntare sulla diplomazia come via principale per disinnescare la crisi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, sottolineando anche il dialogo costante con il sistema produttivo italiano e assicurando alle imprese il sostegno dell’esecutivo in una fase segnata da forti tensioni internazionali.”Il governo è in prima linea in tutte le sedi, dal G7 all’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e con tutti i partner della regione – ha detto Tajani – per favorire e ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Lo abbiamo sempre detto, la diplomazia deve essere la strada maestra”.”Il dialogo con il nostro tessuto produttivo è costante e concludo rivolgendomi proprio alle imprese: il governo c’è, è al vostro fianco. Anche in questa congiuntura complessa il saper fare italiano saprà dimostrarsi più forte di ogni turbolenza”, ha concluso il ministro degli Esteri.

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