Houthi, Tajani: “Attacco a nave Duilio conferma gravità minaccia terroristica”

(Adnkronos) – ”L’attacco al Duilio conferma ancora una volta la gravità della minaccia terroristica degli Houthi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendo alla Camera sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Tajani ha sottolineato “la tempestività delle iniziative che il governo ha deciso di intraprendere”.

”A nome del governo e, ne sono certo, di tutta l’Aula, vorrei rinnovare all’equipaggio della Nave Duilio e a tutte le Forze Armate profonda gratitudine per il loro costante e prezioso operato”, ha aggiunto il vicepremier riferendosi a quando, sabato, il cacciatorpediniere Caio Duilio ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi nello Stretto di Bab El Mandeb.

Parlando della situazione nella Striscia, il ministro degli Esteri ha detto di aver ”appreso con sgomento della strage di giovedì scorso a Gaza”, quando centinaia di palestinesi sono stati colpiti mentre erano in fila per la distribuzione di aiuti umanitari. Si è trattato di ”un massacro di civili inermi che ha complicato, purtroppo, i negoziati in corso per il raggiungimento di una tregua”, ha sottolineato Tajani nel suo intervento alla Camera.

”La strage del pane impone di intensificare gli sforzi per giungere al più presto ad un cessate il fuoco. Abbiamo chiesto ad Israele di accertare con rigore la dinamica dei fatti e le responsabilità”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.