huawei-presenta-a-madrid-la-nuova-linea-wearable-tra-sport-e-fitness

Le novità: Watch GT Runner 2, Ultimate 2, FreeBuds pro 5 e Band 11

Madrid, 27 feb. (askanews) – “Now is your run”. Da Madrid, Huawei rimette al centro movimento, benessere e tecnologia personale e rilancia nel mondo dei dispositivi indossabili puntando sulla corsa, sul fitness e sull’audio di alta gamma.All’evento globale di lancio nella capitale spagnola, l’azienda tech ha presentato una nuova generazione di prodotti che arriveranno anche in Italia. Al centro c’è Watch GT Runner 2, il primo smartwatch professionale per la corsa sviluppato dopo cinque anni di ricerca e riprogettato pensando sia ai runner amatoriali sia agli atleti evoluti.”GT Runner 2 è stato completamente riprogettato per i runner – ha spiegato Andreas Zimmer, Head of Product di Huawei – maggiore precisione del ritmo e del GPS. L’orologio è in titanio e stiamo utilizzando la cassa stessa come una sorta di antenna per prestazioni migliori. C’è poi il monitoraggio della frequenza cardiaca tramite Trusense integrato. E abbiamo una modalità maratona intelligente creata insieme al campione Eliud Kipchoge che ci ha spiegato cosa cercano i maratoneti professionisti in un orologio da corsa. Quindi tutto il software è stato progettato attorno alla loro esperienza”.A Madrid è stato presentato anche Watch Ultimate 2 Verde, versione pensata per attività outdoor avanzate, che affianca alle funzioni per immersioni e sport estremi anche strumenti dedicati al golf. L’orologio integra modalità specifiche per il campo e per il gioco sul green, con supporto alla gestione dei colpi e alla lettura del percorso, offrendo un’esperienza sportiva più precisa e strutturata anche per i golfisti.Accanto agli smartwatch, Huawei rinnova anche l’offerta audio con gli auricolari true wireless FreeBuds Pro 5. “Le cuffie TWS sono state riprogettate in modo che i FreeBuds siano ora più comodi da indossare modificandone la forma e le dimensioni. Abbiamo ancora due altoparlanti, uno per i bassi e uno per gli acuti, in modo da poter rendere il suono molto più chiaro e, naturalmente, abbiamo migliorato notevolmente la cancellazione attiva del rumore che ora copre più profondità e più ampiezza rispetto alla generazione precedente”, ha sottolineato Zimmer.Completa la gamma Band 11, dispositivo compatto per il monitoraggio quotidiano di attività e parametri di salute. Huawei Watch GT Runner 2 sarà disponibile a partire dal 18 marzo, Huawei Watch Ultimate 2 Verde sarà disponibile a partire dall’11 marzo.