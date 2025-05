huawei-sceglie-napoli-per-il-suo-roadshow

Tecnologie smart e innovazione per rafforzare il rapporto con il Territorio e supportare la transizione digitale in Campania

Napoli al centro della trasformazione digitale italiana. Il capoluogo partenopeo ha ospitato, il 21 maggio a Villa Cilento, la seconda tappa del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025, evento dedicato all’innovazione e alla crescita tecnologica delle imprese. Con il tema “Accelerating the Intelligent Italy”, l’azienda punta a promuovere una Campania sempre più smart, digitale e sostenibile.

Durante la giornata sono state presentate soluzioni all’avanguardia per la sanità, l’istruzione, la pubblica amministrazione e le PMI. Al centro, tecnologie come il Wi-Fi 7, l’intelligenza artificiale applicata alla gestione dei dati e delle reti, infrastrutture per campus intelligenti e sistemi avanzati per l’archiviazione e la sicurezza informatica. Spazio anche al sub-brand Huawei eKit, pensato per supportare le piccole e medie imprese con soluzioni semplici, scalabili e facilmente implementabili.

«Con Napoli vogliamo rafforzare il nostro impegno per supportare la digitalizzazione delle realtà territoriali – ha dichiarato Eduardo Perone, VP Huawei Europe – contribuendo alla costruzione di un’economia più inclusiva e competitiva».

Presente all’evento anche Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, che ha commentato: «Siamo orgogliosi che Napoli ospiti una tappa di rilievo nazionale come quella del Huawei Roadshow. La Regione Campania sta investendo con decisione su innovazione e digitalizzazione, settori fondamentali per una crescita economica solida. Iniziative come questa rafforzano il nostro percorso e dimostrano che la Campania è pronta a cogliere tutte le sfide del futuro».

Con il Roadshow, Huawei non si limita a presentare prodotti, ma contribuisce attivamente a creare connessioni tra tecnologia e territorio, in un momento cruciale per la modernizzazione del Sud Italia.