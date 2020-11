Hugo, il fratello di Maradona a Live Non è la D’Urso e il mistero sulla morte | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso parla in esclusiva Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando: il campione poteva essere salvato?

Hugo in collegamento con la moglie racconta le ultime ore di vita del fratello. “Ero in comunicazione con le mie sorelle, l’unico che gli stava accanto era mio nipote che mi ha detto che c’era l’infermiera, i dottori e che lui non voleva entrasse nessuno in camera”.

Non solo, Hugo parla anche del giallo sulla morte di Maradona: il campione si poteva salvare? “Mi Auguro che non sia stato trascurata la vita di mio fratello con qualche errore dei medici” – precisa Hugo.

Il fratello di Maradona prosegue: “ora sono indagini che devono vedere gli avvocati e la polizia dell’argentina. A me dispiace perchè se è vero quello che stanno dicendo i giornali mi fa il doppio di male perché non si meritava di restare solo. Mi sembra strano che non dica il nome di mio fratello, quello è la prima cosa che ti chiedono”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando a Live Non è la D’Urso.

