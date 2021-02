A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro. Hugo ha raccontato la famosa amichevole di Granada nella quale giocarono, per l’unica volta, tutti e tre insieme i fratelli Maradona. Hugo ha approfittato per parlare anche della situazione in casa Napoli.

Hugo Maradona, il ricordo dell’amichevole di Granada

“Fu una bellissima serata. Tutta la mia famiglia era lì, anche i miei genitori. Tutti ci siamo ritrovati lì per quella partita e per aiutare mio fratello Lalo. Io in quella gara non segnai perché correvo anche per i miei fratelli che giocavano in attacco e segnarono”.

Su Granada-Napoli:

“Bisogna stare attenti, perché sono molto pericolosi in contropiede, come si è visto all’andata, e hanno due attaccanti molto veloci. Il Napoli ha la forza per ribaltare il risultato, poi nel calcio tutto può succedere”.

Su Gattuso:

“Non conosco Rino, a volte non capisco come posiziona i giocatori in campo ma mi piace la sua grinta”.

The post Hugo Maradona: “Che ricordi a Granada! Non conosco Gattuso e alle volte non capisco come schiera i giocatori” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento