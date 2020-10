Humans to Humans è una startup che mette in contatto aziende e scuola. E lo fa promuovendo idee e progetti con l’obiettivo di valorizzare la missione etica delle imprese. E’ una società che realizza progetti di Edutainment per le scuole a scopo informativo, culturale e di condivisione di buone pratiche aziendali circa i temi etico e sociali. Questa realtà è nata, in particolare, con l’obiettivo di valorizzare la missione etica delle imprese e per mettere in contatto le aziende con la popolazione scolastica: dirigenti, docenti e studenti.

HtoH (Humans to Humans) propone, soprattutto, numerose idee per il rientro a scuola,

L’articolo Humans to Humans, quando imprese e scuola si incontrano proviene da Notiziedi.

