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Hydrogen Adige Valley, apre il nuovo polo dell’idrogeno verde
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Hydrogen Adige Valley, apre il nuovo polo dell’idrogeno verde

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Produrrà energia e carburante per il trasporto pubblico

Milano, 26 giu. (askanews) – A Bolzano entra in funzione la Hydrogen Adige Valley, un nuovo polo che punta a produrre idrogeno verde per alimentare il trasporto pubblico e rafforzare la mobilità a zero emissioni. L’infrastruttura è stata completata in un solo anno, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal PNRR.Il nuovo impianto integra la produzione di idrogeno verde, un parco fotovoltaico e una stazione di rifornimento per gli autobus. L’energia prodotta dai pannelli alimenta il processo di elettrolisi che genera il carburante destinato ai mezzi pubblici.Oggi Sasa, l’azienda di trasporto pubblico altoatesina, dispone di circa 50 autobus a zero emissioni su una flotta di 370 veicoli. L’obiettivo è superare i 120 entro il 2030, integrando mezzi elettrici e a idrogeno.Promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano insieme a Sasa e ad Alperia, il progetto punta anche a rafforzare il ruolo dell’Alto Adige nel Brennero Green Corridor, il corridoio europeo a basse emissioni destinato a collegare il Mediterraneo con il Nord Europa.

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