Hype cresce a doppia cifra in 2023, break even in primi mesi ’24

Fintech controllata da Gruppo Sella e Illimity

Roma, 20 mar. (askanews) – Il CDA di HYPE – la fintech punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app, joint venture tra il gruppo Sella e illimity – ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2023 segnato dal rilevante miglioramento dei risultati economici della Società. L’orientamento costante all’innovazione, la scalabilità di processi digitali e una costante attenzione al cliente hanno contribuito, in sinergia, a un altro anno di significativa crescita sia in termini di clientela attiva che di ricavi.

HYPE – informa una nota dell’azienda – ha registrato ricavi lordi per €39,1 mio in crescita dell’87% vs il 2022, con un contribution margin pari a €19,7 mio, in incremento del 476% vs il precedente esercizio (dati gestionali).

Un risultato ancora più significativo e indicativo delle forti efficienze messe in campo nel corso del 2023, se letto anche alla luce di un incremento dei costi del personale che riflette la crescita dell’organico di ben il 55%, raggiungendo oggi i 195 dipendenti (età media 35 anni), esperti di tecnologia, design, finance e banking.

Nel corso dell’anno, HYPE ha accolto anche profili senior e in ruoli apicali della propria organizzazione, primo tra tutti il C.E.O. Giuseppe Virgone.

Tra gli altri indicatori rilevanti per la tipologia di modello di HYPE, si segnalano l’aumento del 25% del volume del transato totale, attestatosi a €8,1 bn, mentre il transato carta, sempre in termini di volumi, è stato pari a circa €2,4 bn (+26% rispetto all’anno precedente) a conferma di un sempre maggiore utilizzo dell’app da parte dei clienti.

La moneta elettronica depositata sui conti HYPE a fine 2023 era pari a circa €540 mio, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente. Un risultato raggiunto grazie alla validità dell’ampio ventaglio di servizi messi a disposizione dei clienti e che HYPE include con diverse formule nei canoni mensili dei conti a pagamento e gratuiti.

A incidere positivamente sui ricavi anche alcune nuove partnership che hanno avuto esecuzione nel 2023.

A luglio, l’avvio della nuova area di credito e assicurazioni pensata per supportare i propri clienti nell’attuale contesto macroeconomico. La sezione crediti è stata strutturata come un HUB – in continuo arricchimento – per ospitare le migliori soluzioni sul mercato grazie a partnership con realtà innovative in grado di rispondere anche a un pubblico che, seppur evoluto, è più giovane e/o con minori disponibilità. Tra queste YOUNITED – principale provider di credito istantaneo per l’e-economy in Europa – che nell’HUB si è affiancata a Sella Personal Credit (che offre sia prestiti personali che la linea di credito rotativo Credit Boost). Lato assicurazioni, sono state inserite diverse polizze incluse nel canone dei conti Next e Premium, senza variazione dei costi; tra queste, l’assistenza sanitaria con servizio di telemedicina e l’invio di un medico in caso di urgenza, e la copertura delle spese di riparazione per elettrodomestici e dispositivi elettronici.

Tutti gli importanti traguardi raggiunti nel corso dell’esercizio 2023, il primo sotto la guida dell’amministratore delegato Giuseppe Virgone, oltre ad aver centrato l’obiettivo di dimostrare la validità del modello che HYPE si era posta fin dall’inizio, hanno trovato continuità sia nella forte progettualità per il futuro, che nell’andamento dei primi due mesi del 2024, bimestre in cui per la prima volta la neobank ha raggiunto il break even con una crescita del 54% sulle gross revenues vs il 2023 e del 250% di EBTDA in linea con gli obiettivi di piano che prevedono la conferma del pareggio a fine anno.

Sul fronte del prodotto, HYPE ha iniziato l’anno potenziando l’offerta del conto Premium rendendolo sempre più uno strumento che risponde ai bisogni quotidiani, dai più semplici a quelli più complessi, ideale peraltro per chi viaggia molto per lavoro o per leisure. In particolare, sono state aggiunte 4 nuove coperture assicurative – che diventano così complessivamente 8 – comprese nel canone (che non varia), è stata definita una nuova procedura di onboarding ancora più rapida e smart e, infine, potenziata l’assistenza clienti grazie all’integrazione dell’AI generativa. Novità attese anche per HYPE Business, il conto pensato per le ditte individuali e i liberi professionisti possessori di Partita IVA, che verrà arricchito di numerose nuove funzioni durante il corso del 2024.

Giuseppe Virgone, CEO di HYPE: “Nata nel 2015 per dimostrare come, anche in Italia, ci fosse la necessità di una diversa offerta di banking e uno spazio di crescita, oggi HYPE, con oltre 1,8 milioni di utenti e il raggiungimento del primo utile, conferma la sostenibilità del modello proposto e la capacità di creare valore. Per contro, la natura di tech company, che ci ha permesso fin qui di anticipare i cambiamenti e di evolvere in linea con questi per essere sempre la risposta ai bisogni dei clienti, ci spinge verso un ascolto continuo, analisi ed esplorazione di bisogni e soluzioni. In quest’ottica, continueremo a investire in persone, tecnologia, know-how e sviluppo di servizi a valore aggiunto, anche non finanziari, con l’obiettivo non solo di mantenere i trend di crescita registrati nel 2023 ma di continuare a incrementarli. Il 2024 è partito più che in linea con le nostre aspettative. Acquisiamo circa 1000 nuovi clienti al giorno, ma non ci accontentiamo: abbiamo obiettivi ambiziosi e tutte le carte per raggiungerli”.