E’ appena terminata la partita tra Napoli e Sassuolo, valida per la terzultima giornata del campionato di Serie A 2019/20. Vittoria per gli azzurri per 2-0, molto fortunati dati i 4 gol annullati al Sassuolo per fuorigioco, alcuni millimetrici. Protagonista della gara Hysaj, grande prestazione e finalmente il primo gol con la maglia del Napoli dopo tantissimi anni. Anche il primo nel massimo campionato italiano. Chiude il discorso Allan al 93′, che trova quindi gol all’andata ed al ritorno contro i neroverdi. Ai microfoni di DAZN, emittente che ha trasmesso la partita, è intervenuto proprio l’albanese Elseid Hysaj, autore del gol del vantaggio e di una grande partita.

LE PAROLE DI ELSEID HYSAJ

“Sono molto contento per questo primo gol, con la maglia azzurra ovviamente è tutto molto più bello. Dedico la rete a mia moglie, mio figlio, la mia famiglia e soprattutto ai tifosi che purtroppo non ci sono.

I 4 gol annullati? Sono stati anche errori nostri, fortunatamente c’era il VAR, ma dobbiamo migliorare in uscita. Abbiamo perso tanti palloni dalla regia.

Il Sassuolo gioca bene il pallone come il Barcellona, il livello però lì sarà molto più elevato. Giocano molto veloce e con tanti scambi, per evitare danni dobbiamo migliorare nelle piccole cose. Entro l’8 agosto cercheremo di limare tutti gli ultimi dettagli del nostro gioco.

Io sto benissimo qui, sono sereno ed oggi l’ho dimostrato in campo, Napoli è casa mia. Non so se ci sarà il rinnovo, al momento non mi interessa, questa squadra me la vivo fino alla fine aldilà di tutto.

Adesso bisogna pensare solo alle partite, poi a fine stagione si parlerà di rinnovo con la dirigenza”.

The post Hysaj: “Contento per il primo gol. Voglio restare qui, Napoli è casa mia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento