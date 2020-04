Hysaj continua la preparazione direttamente da casa sua | VIDEO

Il calcio è ancora fermo per l’allarme Coronavirus. Non si può scendere in campo ma soprattutto non ci si può recare presso il proprio centro sportivo per allenarsi. Una decisione parsa quanto mai consona dopo i casi che si sono registrati tra alcuni calciatori della Serie A. Una situazione che ha costretto anche alcune società a chiudersi in isolamento fino alla sventata minaccia. Anche il Napoli ed i propri calciatori sono chiusi in casa e si allenano secondo tabelle personalizzate aggiornate dal tecnico Gattuso. lo stesso allenatore si tiene in contatto con loro via Skype e ne segue la dieta. Tra coloro che continuano ad allenarsi c’è anche Hysaj, terzino partenopeo.

Le immagini

Nonostante le voci di mercato che lo vedono sempre più lontano da Napoli, il terzino Elseid Hysaj continua ad allenarsi. Il calciatore non vuole farsi trovare impreparato in occasione di future chance da parte di Gattuso. Occasioni che, però, potrebbero dipendere anche dal dilagare del contagio. In allegato alcune immagini dell’albanese a lavoro.

