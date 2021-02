Hysaj: “Importante non prendere goal, a Bergamo sarà un’altra partita. Il mio futuro? Al momento penso solo al Napoli”

È da pochi minuti terminata, con il risultato di 0-0, Napoli-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni della RAI per fare il punto della situazione sul match.

Hysaj: “Il mio futuro? Penso solo al Napoli”

Ecco quanto dichiarato da Hysaj ai microfoni della RAI:

“Nuovo Modulo? In Nazionale gioco più o meno così, quindi non ho fatto fatica ad abituarmi. Nell’intervallo abbiamo parlato con il mister delle cose che potevamo migliorare nella seconda frazione di gioco. Siamo un grande gruppo, diamo sempre il massimo, è stata una partita difficile ma lo zero a zero è un buon risultato. Guardiamo avanti. Il mio futuro? Darò il massimo fino a fine stagione, poi si parlerà del mio futuro. Speriamo di finire il campionato nel modo migliore. Sono molto concentrato, sono anni che sto a Napoli e per il momento non vedo nulla oltre che l’azzurro. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto entrambe le squadre alcune occasioni per sbloccarla. È stato importante non prender goal in casa, e si vedrà ora a Bergamo. Modulo? Sono scelte del mister, noi applichiamo quello che ci dice nel miglior modo possibile, andremo a Bergamo con un’altra determinazione”.

