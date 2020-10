Hysaj, l’agente: “Doveva andare via, è rimasto per Gattuso. Veretout e Faraoni? Possibile vederli in azzurro”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Crc sul suo assistito e anche su altri uomini della sua scuderia.

Le sue parole

“Nell’ultimo mercato ha ricevuto diverse offerte, doveva andare via ma poi ha deciso di restare a Napoli per lo splendido rapporto che ha con Gattuso. Se sulla panchina azzurra ci fosse stato un altro tecnico, sarebbe andato via. La sua priorità adesso è rinnovare con il Napoli. Il giorno del giudizio è fissato per la fine di ottobre, entro quel giorno ci sarà il dentro o fuori. Non possiamo più aspettare, tra meno di tre mesi potrà accordarsi con un nuovo club”.

Veretout e Faraoni

“Se Gattuso e Giuntoli resteranno anche nella prossima stagione, è possibile che il Napoli torni su Veretout e Faraoni, già cercati in passato. Anzi, se Hysaj fosse stato ceduto, al suo posto sarebbe arrivato proprio Faraoni che piace tanto a Giuntoli. Veretout non capisco come faccia a non essere convocato dalla Francia”.

Mario Rui e Di Lorenzo

“Mario Rui ha avuto un piccolo infortunio, ma sicuramente sarà a disposizione contro l’Atalanta. Di Lorenzo ha ricevuto tante offerte dalle big d’Europa come il Manchester United, lo vogliono in molti”.

