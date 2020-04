Prima dell’interruzione del campionato il Napoli, con Gattuso, sembrava aver ritrovato quello smalto perso con Ancelotti. Una delle tante dimostrazioni di ciò è anche il rendimento di Elseid Hysaj. Il terzino albanese messo ai margini con il tecnico romagnolo, ha saputo sfruttare al meglio questo cambio tecnico. Con Gattuso è tornato l’Hysaj ammirato ai tempi di Sarri e per il quale il Chelsea avrebbe fatto follie. Durante la trasmissione “Si gonfia la rate” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi agente tra gli altri Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo: “Hysaj? È tornato sugli standard precedenti. Gattuso gli ha ridato fiducia, l’elemento migliore per far rendere un giocatore. Hysaj ha dimostrato di essere ancora il giocatore che era stato con Sarri”

Giuffredi: “Gattuso è un gran trascinatore”

“Gattuso è stato bravo a trascinare tutta la squadra – aggiunge Giuffredi – Ha trovato un gruppo che ha subito capito che è un allenatore corretto, con passione, una persona rispettosa dei propri giocatori. A uno che si pone così i ragazzi danno il cuore e ti vengono dietro. Mario Rui con Gattuso ha un buon rapporto ma ogni tanto lo fa incazzare, quindi croce e delizia. E’ un ragazzo molto buono, solo che ogni tanto ha questo carattere che deve litigare con qualcuno, altrimenti non si trova bene. Gattuso lo stima tantissimo, nonostante magari qualche volta ci sia stato qualcosa che lo abbia fatto incavolare”.

The post Hysaj, l’agente: “Gattuso si fida di Elseid. E’ tornato ai suoi livelli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento