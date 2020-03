Hysaj, l’agente: “Impossibile un futuro al Napoli. E’ arrivato il momento di separare le strade”

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’uomo ha affrontato diversi argomenti. Tra questi spicca anche il rinnovo ed il futuro del calciatore albanese con la maglia dei partenopei. Una situazione complessa con il terzino che già in estate è stato sul punto di dire addio alla città e alla squadra campana. Questa estate potrebbe replicare ma, questa volta, potrebbe davvero mettere la parola fine e lasciare spazio ai titoli di coda. Di seguito quanto messo in evidenza.

Il futuro di Hysaj

“A sinistra abbiamo Mario Rui, Biraghi, Parisi e Pezzella, a destra Hysaj, Di Lorenzo, Laurini, Conti e Faraoni. Hysaj è un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e in questo periodo di campionato e Coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello. Ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto separare le strade”.

