Hysaj, l’agente: “Voglio portare Elseid via da Napoli! Vi spiego il motivo”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8. Il procuratore ha parlato a margine dell’evento Italian Sport Awards in merito ai suoi assistiti ed al match vinto dagli azzurri contro la Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al futuro di Elseid Hysaj e la sua sempre più probabile cessione.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI HYSAJ

“La partita del Napoli è stata importante. Giocare contro una squadra in forma come la Sampdoria aveva molte insidie. Il gruppo ha avuto la forza di reagire al 2-0. Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui hanno fatto una buona partita come da quando è iniziata l’era di Rino Gattuso. Il segreto dei miei calciatori? La grande gavetta fatta nel corso del tempo. Abbiamo vissuto momenti ben più difficili, ma non abbiamo mai perso l’equilibrio. Fare la gavetta ti dà la consapevolezza di superare i momenti negativi. I miei giocatori nei momenti difficili sono sempre venuti fuori. Dire quello che succede da qui a luglio in chiave futuro è prematuro. Io non vorrei che Hysaj e Di Lorenzo restino nello stesso luogo. Ci sono dinamiche di mercato che non ti permettono di completare operazioni: l’intento è quello di portare Hysaj via da Napoli”.