Hysaj-Napoli, Duka: “Pronto il rinnovo. Noi albanesi come i napoletani”

Tra i calciatori il cui destino resta in dubbio c’è anche il terzino Elseid Hysaj già in passato in dubbio con la maglia partenopea. Il calciatore resta in scadenza di contratto ma continua il dialogo tra il suo agente, Mario Giuffredi, e la dirigenza del club azzurro. Sul tavolo il rinnovo o l’addio. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Armand Duka, presidente Federazione Albanese, ha fatto il punto della situazione.

Albania, le parole di Duka su Hysaj

“Credo che Hysaj resterà a Napoli dopo quest’ultima stagione in cui ha fatto benissimo. Rinnoverà col Napoli anche perchè resta molto legato anche alla città partenopea. Noi albanesi abbiamo tante cose in comune coi napoletani. Tra questi anche il nostro allenatore Edy Reja che ha fatto benissimo con il Napoli. Speriamo di tornare sui buoni livelli con lui”.

