Hysaj rassicura tutti: “Sono positivo ma asintomatico, sto bene”

Nuovo caso di Covid-19 nel Napoli. Dopo Zielinski ed Elmas, che sono poi guariti dal Virus, si aggiunge alla lista anche Elseid Hysaj. Il Napoli lo ha comunicato pochi minuti fa sul proprio profilo Twitter ufficiale. E’ arrivata anche la conferma dello stesso Hysaj, che su Instagram ha pubblicato una storia in cui rassicura tutti i suoi tifosi sulla propria condizione fisica. L’albanese fortunatamente è asintomatico e sta bene, quindi adesso bisogna solo aspettare la negatività per rivederlo in campo al 100%. Di sicuro, come hanno fatto i suoi stessi compagni positivi precedentemente, si allenerà per non perdere completamente la forma fisica.

LE PAROLE DI ELSEID HYSAJ

In sovrimpressione potete leggere il messaggio pubblicato dal calciatore del Napoli Elseid Hysaj, che ha tranquillizzato tutti sulle proprie condizioni dopo la rivelazione della positività al Covid-19. Queste le sue parole: “Ciao a tutti volevo solo dire che sono risultato positivo al Covid-19 ma grazie a Dio sto bene e sono asintomatico. Tornerò al più presto, mi raccomando usate sempre le mascherine e proteggetevi!“. Questo invece l’annuncio del Napoli: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania“.

