Hysaj ringrazia l’Albania: medici arrivati per aiutare l’Italia nella lotta al Coronavirus

Il sistema sanitario italiano sembra ormai al collasso. Tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari sono a lavoro per arginare il Coronavirus. Al lavoro con turni massacranti e spesso con poca speranza di tornare a casa la sera. Alcuni di loro si ammalano e non riesco a superare la sfida più importante. Per questo motivo la richiesta di aiuto è alta non solo di mascherine, ventilatori ma anche di personale. Risposte positivi sono arrivate da tutto il mondo. Anche dall’Albania, terra del terzino dei partenopei, Elseid Hysaj.

Grazie Albania

Nella giornata di oggi sono arrivati alcuni medici dall’Albania in sostegno all’Italia. Il primo ministro albanese ha dichiarato di essere pronto ad aiutare una Nazione che si è prodigata per gli albanesi nemmeno due mesi fa. I nostri vigili del fuoco, infatti, si sono recati da loro per aiutarli quando sono rimasti vittima del terremoto. Anche il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, di origine albanese, ha voluto ringraziare i medici appena arrivati. Lo ha fatto con una stories pubblicata tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

