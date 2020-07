Partita incredibile e ricca di colpi di scena al San Paolo tra Napoli e Sassuolo. A vincere sono i partenopei per 2-0 grazie al primo gol in Serie A di Elseid Hysaj e alla rete di Allan nel recupero, ma i neroverdi stasera hanno un enorme conto aperto con la fortuna per via di quattro gol annullati per fuorigioco di cui tre dopo l’intervento del Var. Una sconfitta – la seconda consecutiva – che mette a rischio l’ottavo posto degli emiliani, mentre i padroni di casa restano settimi e salgono a quota 59 punti in classifica. Azzurri col piede sull’acceleratore fin dal fischio d’inizio di Aureliano,

L'articolo Hysay-Allan, Napoli supera Sassuolo per 2-0 proviene da Notiziedi.

