Hyundai rileva 5% Korea Zinc per assicurarsi forniture di nichel

Investimento di circa 370 mln euro. Prime consegne nel 2026

Milano, 4 set. (askanews) – Hyundai rileva il 5% di Korea Zinc e avvia una partnership con la principale società coreana di fusione di metalli non ferrosi per assicurarsi forniture di nichel, elemento strategico per i veicoli elettrici. Hyundai, attraverso Hmg Global, joint venture costituita da insieme a Kia e Hyundai Mobis investirà 527,2 miliardi di Krw (circa 370 milioni di euro) per acquistare le azioni di Korea Zinc al prezzo 504.333 Krw per azione (0,35 euro) e potrà nominare un membro del cda con ruolo non esecutivo.

La partnership prevede l’approvvigionamento congiunto di materie prime a base di nichel e la relativa lavorazione, la fornitura stabile di nichel e di altri materiali e l’esplorazione di nuove attività, tra cui il riciclo delle batterie. I due partner puntano anche a investire in progetti di sviluppo minerario per ottenere materie prime che soddisfino i requisiti dell’Inflation Reduction Act americano.

La fornitura di nichel derivante dalla partnership è prevista a partire dal 2026. Nel 2031, Hyundai intende rifornirsi del 50% del nichel necessario per produrre batterie EV che soddisfino i requisiti Ira attraverso la partnership con Korea Zinc.

In aprile, Hyundai ha presentato il suo piano di leadership globale nel settore dei veicoli elettrici producendo 3,64 milioni di Ev entro il 2030, posizionandosi tra i primi tre produttori mondiali.