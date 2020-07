I 10 club ancora imbattuti in Europa dalla fine del lockdown

Con i campionati ripresi da più di un mese dopo il lungo periodo di pausa imposto dal lockdown causa coronavirus, ecco la classifica delle squadre ancora imbattute in Europa (considerando i maggiori campionati) 1. Crotone AS Cittadella v FC Crotone – Serie B I calabresi, vicinissimi alla promozione in Serie A, dalla ripresa del campionato di Serie B hanno ottenuto tre pareggi consecutivi, proseguendo poi con tre vittorie di fila 2. Milan AC Milan v Parma Calcio – Serie A La squadra di Stefano… continua a leggere sul sito di riferimento