I 10 migliori tiratori su calcio di rigore in Serie A

Quali sono i migliori calciatori dagli undici metri dell’ultimo decennio per quello che concerne il campionato italiano di Serie A? Nella classifica elaborata da Transfermarkt a dominare tale graduatoria è l’attaccante ora in forza alla Lazio, Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste ha segnato ben 29 reti. Il bomber è seguito da Quagliarella e Totti. In basso la classifica dei primi 10. 1) Ciro Immobile 29 reti SS Lazio Training Session Il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, è… continua a leggere sul sito di riferimento