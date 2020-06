I 10 Under 21 italiani più pagati di sempre

Negli ultimi anni l’Italia ha saputo sfornare autentici talenti che hanno trovato fortuna sia in Serie A sia all’estero, giocando nei campionati e nei club più prestigiosi al mondo. Ne è un esempio Marco Verratti, che fa parte della top 10 degli Under 21 italiani più pagati di sempre. Alessandro Bastoni Il difensore classe ’99 è stato ceduto dall’Atalanta all’Inter nell’estate 2017 per 31,1 milioni di euro, diventando così l’Under 21 italiano più costoso di sempre. Antonio Cassano L’ex… continua a leggere sul sito di riferimento