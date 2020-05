I 15 migliori calciatori che non hanno mai vinto un campionato di Serie A

Nel corso degli anni, la Serie A è stata la terra di tantissimi fuoriclasse. Da Riva, Facchetti, Nordahl negli anni ’60-’70 ai vari Platini, Maradona, Gullit negli anni ’80, passando poi ai Baggio, Ronaldo il Fenomeno, Batuistuta negli anni ’90, fino ad arrivare agli attuali Cristiano Ronaldo, Dybala, Lukaku. Non tutti, però, sono riusciti a vincere. Ecco, infatti, 15 dei migliori calciatori transitati nel campionato italiano a non aver mai vinto uno Scudetto. 1. Alisson A.S. Roma v Liverpool… continua a leggere sul sito di riferimento