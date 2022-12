I 25 anni del SuperEnalotto, per Natale una festa con oltre 600 premi ‘speciali’

ROMA – Oltre 600 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno. È il ‘Super Natale’ del SuperEnalotto, la nuova iniziativa ‘speciale’ in occasione dei 25 anni della lotteria e che riguarderà tre concorsi, in particolare quelli di martedì 27 dicembre, giovedì 29 dicembre e sabato 31 dicembre. I premi messi in palio saranno ovviamente affiancati alla già nota possibilità di vincere il Jackpot milionario del SuperEnalotto! In vista delle festività, con il ‘Super Natale’ ecco quindi un numero di premi decisamente più alto rispetto alle edizioni passate. Inoltre, per coloro che si registreranno e apriranno un conto di gioco online sarà possibile ricevere ben tre giocate in omaggio. A 25 anni dalla sua nascita la lotteria del SuperEnalotto continua a far sognare milioni di giocatori, regalando momenti indimenticabili e offrendo servizi sempre più innovativi e digitali. In occasione di questo compleanno, già lo scorso sabato 3 dicembre SuperEnalotto ha proposto un’estrazione serale che non sarà facilmente dimenticata. I giocatori non solo hanno avuto la possibilità di vincere il jackpot milionario, che ad oggi vale oltre 325 milioni di euro ma, in occasione del compleanno di SuperEnalotto, sono state anche rese disponibili in Ricevitoria delle speciali schedine che riportavano il simbolo dei 25 anni di attività della lotteria. SuperEnalotto: il gioco diventa multicanale con l’aggiornamento dell’App.

SUPERENALOTTO: IL GIOCO DIVENTA MULTICANALE CON L’AGGIORNAMENTO DELL’APP

Conosciamo tutti il gioco del SuperEnalotto, principalmente per il Jackpot milionario che viene messo in palio ad ogni concorso. Introdotto nel 1997 in sostituzione di un altro gioco altrettanto amato, come l’Enalotto, da allora il SuperEnalotto di strada ne ha fatta parecchia facendo sin da subito breccia nei cuori di tantissimi giocatori. Uno dei motivi per cui il SuperEnalotto sembra essere la lotteria più amata è probabilmente per la sua tendenza alla costante innovazione e alla sua volontà di cambiamento in linea con le esigenze della modernità. Non solo, fin dalla sua introduzione, il SuperEnalotto ha garantito una fruizione del gioco consapevole e responsabile, nel rispetto dei protocolli richiesti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per quello che riguarda il funzionamento del gioco, invece, sappiamo tutti che l’obiettivo è centrare la sestina vincente per poter vincere il Jackpot in palio scegliendo i 6 numeri fortunati su un tabellone di 90 totali. Le estrazioni del concorso sono effettuate tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. In ottica dello sviluppo dell’era digitale, la lotteria del SuperEnalotto ha offerto al mercato una sua applicazione scaricabile dalla pagina del sito come metodo di fruizione del gioco applicabile principalmente a tutti gli utenti delle nuove generazioni. L’App è compatibile sia con sistema Android che iOS ed è utilizzabile attraverso tutti i diversi modelli di smartphone e tablet. Proprio l’App di SuperEnalotto è stata oggetto di nuovi aggiornamenti che hanno

reso l’esperienza di gioco ancora più interessante e divertente: scopriamo insieme come e

perché!

UN NUOVO MODO DI GIOCARE AL SUPERENALOTTO

Le novità che interessano l’applicazione del SuperEnalotto vanno tutte verso una direzione ben precisa: sono, infatti, rivolte alla ricerca dell’innovazione e alla possibilità di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente capace di coniugare gioco in presenza e gioco da remoto. Gli aggiornamenti introdotti vedono un importante restyling dell’interfaccia grafica, realizzato tenendo conto, in primis, delle esigenze degli utenti, per i quali si punta a garantire un divertimento e un’accessibilità ai massimi livelli. Il design accattivante rende le funzioni disponibili dall’App più chiare, intuitive e semplici da fruire, con il menu principale che vede le sezioni più importanti per gli utenti messe subito in evidenza. E tra queste ci sono ovviamente le aree informative dedicate all’ultima estrazione del concorso e alla verifica delle vincite, a cui si aggiunge poi un’opzione del tutto nuova, quella del “Gioca in Ricevitoria”.

COS’È E COME FUNZIONA L’OPZIONE DEL ‘GIOCA IN RICEVITORIA’

Il funzionamento del “Gioca in Ricevitoria”, l’ultima modalità di fruizione del gioco introdotta all’interno dell’App di SuperEnalotto, è davvero semplice. Si tratta di un’opzione che genera un codice a barre, una volta che viene realizzata la propria schedina sull’App ufficiale di SuperEnalotto, da presentare direttamente presso il Punto Vendita che si preferisce con il quale convalidare la giocata. Con questo tipo di soluzione il gioco di SuperEnalotto diventa ancora più inclusivo e in grado di coniugare l’esperienza di gioco online e in presenza in modo semplice ed efficace. Per il giocatore significa quindi poter usufruire dei vantaggi di entrambe le modalità ma con un beneficio ulteriore: quello di adottare un comportamento più green, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il “Gioca in Ricevitoria”, infatti, non prevede l’utilizzo della carta per la stampa delle ricevute di gioco permettendo di ridurre notevolmente consumo di carta e con l’obiettivo di salvaguardare il nostro pianeta.

