I 5 giocatori che la Juventus dovrebbe assolutamente acquistare per la stagione 2020/21

Riparte il calcio italiano ma sta per ripartire anche il calciomercato. La Juventus pensa a tanti scambi da portare a compimento, in vista di un mercato definito da molti addetti ai lavori come alternativo e innovativo. Quali potrebbero essere i 5 colpi da concludere a tutti i costi per la Juventus? Per un attimo, abbiamo provato a prendere il posto del ds Fabio Paratici: questi i 5 acquisti fondamentali che la Juve dovrebbe concludere. 1. Paul Pogba Manchester United v Newcastle United -… continua a leggere sul sito di riferimento