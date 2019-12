I 5 giornalisti con i quali trascorreresti il pranzo di Natale

Una tavolata, qualche antipasto, una serie di primi, qualche secondo, un po’ di frutta secca e tanti dolci. Il pranzo di Natale è servito. Se poi ci aggiungiamo un po’ di amari, non manca proprio nulla. Ah sì, la compagnia. Troppo scontato (ma possiamo dire “di rito) la presenza dei parenti. Ma se per una volta potreste invitare un giornalista o opinionista a casa vostra, chi invitereste? Io ho fatto il mio elenco. Federico Buffa Non penso servano presentazioni. Ad oggi è il miglior… continua a leggere sul sito di riferimento