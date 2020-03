I 5 stadi più iconici del calcio italiano

​Se lo Juventus Stadium rappresenta la novità in termini di impianti all’avanguardia (ma soprattutto di proprietà), insieme a pochi di ultima costruzione o ristrutturazione, sono altri gli impianti più iconici del calcio tricolore. Ecco i primi 5. 1. Stadio Giuseppe Meazza In cima alla lista non può non esserci il “Meazza” di Milano. Inaugurato nel 1926 ha subito due ristrutturazioni: la prima nel 1955 e la seconda nel 1990 per i Mondiali. Inconfondibili le torri che caratterizzano l’impianto… continua a leggere sul sito di riferimento