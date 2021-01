AGI – In queste prime settimane la neve ha paralizzato Madrid e la Spagna bloccando attività e aeroporti con le temperature minime precipitate anche sotto i -20. Contemporaneamente però in Grecia la colonnina di mercurio di giorno si è attestata sui 30 gradi con i social che si sono riempiti delle foto di persone in spiaggia come fosse estate.

“Le dinamiche meteorologiche legate all’inverno possono portare a questi grossi contrasti”, spiega all’AGI Gabriele Serafini del Centro Meteo Italiano. “Quando si tratta di forti incursioni di aria fredda può succedere anche che ci siano altrettanti richiami d’aria calda molto forti.

L’articolo I 50 gradi tra Spagna e Grecia sono uno sbalzo possibile proviene da Notiziedi.

