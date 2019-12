I 6 personaggi del mondo calcistico con cui vorresti giocare a Tombola

Che meraviglia, il Natale. Con i suoi colori, le sue luci e la sua magica atmosfera riunisce milioni di famiglie attorno ad un tavolo per mangiare, condividere momenti indimenticabili e scambiare doni che simboleggiano l’unione e la voglia di stare insieme. Quando i pranzi e le cene finiscono però, e i regali sono già stati scartati, c’è un momento preciso, in cui i parenti più tenaci iniziano a consumare agrumi e sminuzzare bucce, una tradizione antichissima presente in tutte le case,… continua a leggere sul sito di riferimento