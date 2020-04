Ho confessato senza pudore le mie gioie e le mie pene di nonno ottuagenario. Partendo dal fatto, tristissimo, che l’ultima guerra mi ha impedito di conoscere i miei nonni, tutti appartenenti alla fine dell’Ottocento e a una sorta di favola senza lieto fine in cui si narravano soprattutto certi dati estetici: i nonni baffuti con il fiocco nero dei socialisti; le nonne con quelle vesti lunghe non nere perche’ vagamente rallegrate da disegnini bianchi. Le donne di Romagna e non solo. Li ho anche conosciuti, a dire il vero, ma attraverso quelle foto ingiallite infilate nelle vetrine dei mobili da cucina o dai ritrattoni in salotto che raramente rimandavano volti sorridenti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I BAMBINI NON SONO DEGLI “UNTORI”, VOGLIAMO PARLARNE? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento