AGI – Dal 27 novembre saranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, da lunedì 30, anche quelle diurne. se non arriveranno aiuti dal governo: è l’avvertimento lanciato da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e all’esecutivo, in cui sottolineano che “il pressoché azzeramento delle vendite a fronte del mantenimento dei costi fissi” non permetterà dalla fine della prossima settimana “di garantire l’apertura degli impianti” con “continuità e regolarità”.

“Situazione insostenibile”

Le Federazioni che rappresentano i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I benzinai in autostrada resteranno chiusi dal 30 novembre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento