I benzinai pronti allo sciopero. Conte: “Non permetteremo lo stop ai rifornimenti”

Non è uno sciopero ma una chiusura per l’impossibilità ad andare avanti. Lo dicono chiaramente le organizzazioni che riuniscono i gestori degli impianti di rifornimento carburanti Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio che hanno annunciato a partire da domani sera lo stop degli impianti sulle autostrade.

In serata l’intervento del governo. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato “l’approvvigionamento dei carburanti” mentre i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno detto di essere al lavoro per promuovere “intese tra i concessionari e i benzinai”. Forse un passo verso la soluzione della vicenda che riguarda i carburanti per autotrazione e non il gasolio da riscaldamento.

