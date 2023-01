I benzinai revocano il secondo giorno di sciopero

ROMA – Stop al secondo giorno di sciopero dei benzinai. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato di aver revocato le ultime 24 ore di agitazione dopo un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy. In realtà, il fronte sindacale si era spaccato già ieri, con Faib che dopo un incontro in extremis al Mimit per scongiurare lo sciopero aveva ridotto a 24 ore la durata dello sciopero.

Oggi è arrivato anche lo stop delle altre due sigle, Fegica e Figisc. La decisione è “a favore degli automobilisti, non certo del Governo”, fanno sapere i sindacati in una nota congiunta. Inizialmente, lo sciopero era stato annunciato dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 19 di giovedì 26 gennaio.

