venerdì, 13 Febbraio , 26

Niscemi, l’allarme del Procuratore “A rischio la Provinciale SP11”

(Adnkronos) - E' appena terminata la prima attività...

Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

(Adnkronos) - Tre sciatori sono morti a causa...

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

(Adnkronos) - In vista della Giornata mondiale delle...

Turismo, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia protagonista a Bit 2026

(Adnkronos) - L'edizione 2026 della Bit, la Borsa...
i-big-di-sanremo-al-quirinale:-“da-mattarella-parole-meravigliose”
I big di Sanremo al Quirinale: “Da Mattarella parole meravigliose”

I big di Sanremo al Quirinale: “Da Mattarella parole meravigliose”

Video NewsI big di Sanremo al Quirinale: "Da Mattarella parole meravigliose"
Redazione-web
Di Redazione-web

Carlo Conti e i cantanti in gara emozionati, ospiti del Presidente

Roma, 13 feb. (askanews) – “E’ andata benissimo, emozionante, il Presidente straordinario come sempre, ci ha detto delle parole meravigliose”.Così Carlo Conti, uscendo dal Quirinale, dopo essere stato ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme a Laura Pausini, che lo affiancherà sul palco del Festival di Sanremo, e ai big in gara tra pochi giorni.Una prima volta per i protagonisti della kermesse canora al Quirinale, molti emozionanti per il prestigioso invito, tanti toccati dalle parole del presidente della Repubblica, che nel suo discorso ha parlato della musica pop come parte del nostro patrimonio culturale.Laura Pausini: “Sinceramente sono commossa, raramente in questi 33 anni di carriera ho visto esporsi così le autorità e in questo caso la massima autorità del Paese”.Tommaso Paradiso: “Ha fatto un bel discorso sulla cultura italiana, a cui noi contribuiamo, ci ha coccolati, è stato dolcissimo”.Elettra Lamborghini: “A parte che è simpaticissimo…. sono ancora emozionata, è stato un onore, veramente stupendo”.Fulminacci e Ditonellapiaga: “Il Presidente è stato stupendo”, “anche molto simpatico, ironico, gentile, ci è piaciuto come persona”… “e ci ha tenuto a ribadire la sua imparzialità”.Bambole di Pezza: “Bello essere ricevute in un’occasione così istituzionale e aver proprio colto la chiave del messaggio di Mattarella rivolto alla musica che è cultura e fa parte del patrimonio italiano e noi da musiciste vogliamo proteggerlo e ci auguriamo che anche il nostro pezzo pop-rock diventi cultura”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.