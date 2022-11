I biglietti per il live di Vasco fanno il botto, aggiunte due date a Bologna

BOLOGNA – Non hanno fatto in tempo a uscire, che i biglietti per i concerti di Vasco hanno subito fatto il botto: 260.000 quelli venduti in quattro ore. E visto che tanti fan sono rimasti a bocca asciutta, ecco altre due date per Bologna l’11 e il 12 giugno, che si aggiungono a quelle del 6 e 7 giugno, sempre al Dall’Ara. I biglietti per le due nuove date di Bologna saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 10 del 29 novembre e per i clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme – dalle ore 10:00 del 30 novembre.L’apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11:00 del 2 dicembre. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

