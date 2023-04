I braccialetti anti smarrimento Bluon sostengono Operation Smile

L’azienda al fianco dei medici che operano in oltre 40 Paesi

Milano, 28 apr. (askanews) – Bluon, l’azienda italiana che ha ideato il braccialetto intelligente Semiperdo – pensato per aiutare i bambini in caso di smarrimento – ha lanciato la collezione speciale “Semiperdo Emoji” per sostenere i programmi medici di Operation Smile per la cura delle malformazioni del volto. Una collaborazione che nasce nel segno di una comunanza di valori e sensibilità verso la tutela del benessere dei più piccoli e che è indirizzata al raggiungimento di importanti obiettivi. Dal 1982, infatti, Operation Smile fa la differenza nella vita di tanti bambini offrendo cure chirurgiche gratuite in oltre 40 Paesi nel mondo. Un impegno che per tanti pazienti – più di 340mila in oltre quarant’anni di attività – significa ritornare alla vita e poter fare cose “normali”, come andare a scuola, mangiare o parlare senza difficoltà. Bluon, impegnata nella ricerca di nuovi ecosistemi tecnologici integrati per migliorare la vita quotidiana, ha deciso di farsi portavoce della causa di Operation Smile scegliendo di donare 1,50 € per ogni braccialetto venduto, con l’obiettivo di supportare programmi medici nei Paesi a basso e medio reddito.

