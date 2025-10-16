giovedì, 16 Ottobre , 25

I bulldozer israeliani demoliscono casa palestinese in Cisgiordania

Redazione-web
Redazione-web

Il proprietario: lontana da colonia, è solo una vendetta

Al-Mughayyir, 16 ott. (askanews) – I bulldozer israeliani demoliscono una casa di proprietà di palestinesi nel villaggio occupato di Al-Mughayyir, a nord di Ramallah, in Cisgiordania.Wajih Abu Aliya è il proprietario palestinese della casa demolita dagli israeliani: “La nostra città è circondata su tutti i lati dalla zona C. Non c’è alcun posto dove costruire all’interno della città. I terreni all’interno della città sono assediati. Loro (Israele) non concedono permessi (di costruzione). Se avessero accettato di darci un permesso, lo avremmo ottenuto. I terreni ci appartengono, ma loro non ci danno il permesso”.”La casa si trova a sud della città, vicino alle abitazioni, a meno di 5-10 metri dalla zona B. Non ci sono abitazioni nelle vicinanze ed è lontana dalla colonia di Alon. L’obiettivo era vendicarsi, nient’altro”, aggiunge.Una demolizione avvenuta in una giornata in cui sono state diverse segnalazioni di aggressioni da parte di coloni israeliani, segno della grande tensione nella zona durante il cessate il fuoco. Secondo l’agenzia Wafa coloni e militari avrebbero aggredito agricoltori e volontari impegnati nella raccolta delle olive nel villaggio Al-Nazla Al-Sharqiya, a nord di Tulkarem, in Cisgiordania. Sempre secondo Wafa un colono avrebbe aggredito e sequestrato quattro palestinesi del villaggio di Beit Ur al-Fawqa, a est di Ramallah, in Cisgiordania.

