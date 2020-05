I calciatori giapponesi che hanno giocato in Italia

L’arrivo di Maya Yoshida alla Sampdoria ha permesso di aggiornare l’elenco di calciatori giapponesi che sono transitati in Italia nel corso della loro carriera. Ecco chi sono, oltre al capitano della nazionale nipponica. Ve li ricordate proprio tutti? Kazu Miura Nel 1994 divenne il primo giapponese nella storia della Serie A, indossando la maglia del Genoa per poco tempo, quanto bastò per segnare un gol nel derby. L’eterno Miura gioca ancora, con il suo Yokohama, all’età di 53 anni. Hidetoshi… continua a leggere sul sito di riferimento