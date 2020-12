AGI – Martedì sera, durante il voto di fiducia al Senato sul dl ristori, in tanti nell’Aula si sono avvicinati a Renzi. “Che cosa intendi fare?”, la domanda ricorrente. La risposta è stata quella che l’ex premier fornisce da tempo: non voglio la crisi, ma questa volta non mi fermo. Nella maggioranza c’è la convinzione che la tensione è comunque destinata ad abbassarsi, una volta che si troverà un accordo sul ‘Recovery plan’ con il premier Conte disponibile a rivedere i suoi programmi iniziali.

Ma in particolar modo M5s e Leu tengono il punto, serve un coordinamento a palazzo Chigi.

L’articolo I calcoli di Renzi alla vigilia dell’incontro con Conte proviene da Notiziedi.

