Da sempre considerato il migliore amico dell’uomo, ora il cane potrebbe aiutarci nella lotta contro il coronavirus sniffando la malattia. Lo rivela lo studio di un gruppo di ricercatori del London School of Hygiene and Tropical Medicine, del Medical Detection Dogs e della Durham University che si stanno preparando “ad addestrare in maniera intensiva i cani in modo tala che possano essere pronti in sei settimane”. I cani sono già in grado di scoprire malattie come il diabete, il Parkinson e perfino il cancro.

“Il nostro precedente lavoro ha dimostrato come i cani siano in grado di individuare l’odore degli umani con un’infezione di malaria e con un’accuratezza incredibilmente alta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I cani possono sentire l’odore del coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento