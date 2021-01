I cantanti di Sanremo 2021, concorrenti big e nuove proposte: ultime news

Si avvicina sempre più l’appuntamento con Sanremo 2021, il festival della canzone italiana che quest’anno è giunto alla sua settantunesima edizione. Con l’approssimarsi dell’evento cresce la curiosità sui concorrenti big e le nuove proposte che prenderanno parte alla gara canora. Anche quest’anno sarà Amadeus a condurre il Festival di Sanremo, che inizierà il 2 marzo e ci terrà compagnia fino al 6 marzo 2021. Il conduttore è stato confermato per il secondo anno consecutivo anche come produttore artistico e sarà ancora affiancato da Fiorello.

Se ancora vi è incertezza sulla possibilità di seguire la gara canora a bordo di una nave da crociera, che verrà ormeggiata sulla Costa Smeralda per ospitare pubblico e cast artistico, vi sono invece già certezze sulla programmazione delle serate. Come negli anni scorsi il Festival ligure vedrà la presenza di 26 Big e 8 cantanti esordienti: il vincitore della Categoria Campioni parteciperà poi all’Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam.

Festival di Sanremo 2021: cantanti e canzoni in gara

Chi saranno i Big e le Nuove Proposte che si alterneranno sul palco dell’Ariston durante le quattro serate della gara canora? Vediamo i nomi dei Cantanti Sanremo 2021 ed i brani che proporranno per provare ad aggiudicarsi il titolo di Vincitore Festival 2021.

Categoria Campioni: i 26 Big

Gaia – Cuore Amaro

Francesco Renga – Quando trovo te

Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Fulminacci – Santa Marinella

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Arisa – Potevi fare di più

Fasma – Parlami

Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura)

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Giò Evan – Arnica

Malika Ayane – Ti piaci così

Maneskin – Zitti e basta

Aiello – Ora

Max Gazzè e Trifluoperazina – Il farmacista

La rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Ghemon – Momento perfetto

Annalisa – Dieci

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Bugo – E invece sì

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Random – Torno da te

Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

Sanremo 2021, categoria nuove proposte: gli 8 esordienti

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Davide Shorty – Regina

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Avincola – Goal!

Elena Faggi – Che ne so

Wrongonyou – Lezioni di volo

Dellai – Io sono Luca

Festival di Sanremo 2021: programma serate

Nella prima serata del Festival 2021 assisteremo all’esibizione di tredici dei ventisei Campioni in gara, oltre a quattro Nuove Proposte. Gli altri Big e gli altri quattro esordienti si esibiranno invece nella seconda serata. Giovedì 4 marzo 2021 sarà invece la volta delle cover: i 26 Campioni si esibiranno in brani di altri autori.

Venerdì 5 marzo 2021 la gara inizia ad entrare nella sua fase finale: sarà decretato il vincitore Nuove Proposte ed assisteremo di nuovo all’esibizione dei Big in gara che torneranno a proporre i propri brani. Sabato 6 marzo 2021 sarà infine decretato il vincitore del settantunesimo Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo: Achille Lauro ospite fisso insieme a Zlatan Ibrahimovic

L’annuncio ufficiale del 29 dicembre scorso ha svelato la presenza fissa di due super ospiti alla 71° edizione del Festival di Sanremo: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Il cantante rapper trasformista che lo scorso anno è salito sul palco dell’Ariston in gara con il brano “Me ne frego di te” sarà quest’anno uno dei due ospiti fissi per tutte le serate. A volerlo al suo fianco nell’edizione Sanremo 2021 è stato proprio Amadeus. Inutile dire che sono davvero in moltissimi a chiedersi cosa farà e come saprà stupire i telespettatori. Per saperlo dovremmo però attendere fino ai primi di marzo, perché né Achille Lauro né il direttore artistico del Festival Amadeus hanno fino ad oggi lasciato trapelare nessuna indiscrezione.

E mentre non mancano le polemiche tra gli esclusi (ha fatto clamore quella di Morgan poco prima della finale di AmaSanremo) l’organizzazione del Festival della canzone italiana prosegue tra dubbi ed incertezze legate anche alla particolare situazione che stiamo vivendo.

Sanremo 2021: una nave da crociera come possibile misura anti-Covid

Se lo scorso anno il Festival di Sanremo si è concluso appena prima che l’epidemia da Coronavirus sconvolgesse la nostra quotidianità, quest’anno si è reso necessario adottare alcune misure anti-Covid per garantire la sicurezza e prevenire assembramenti.

In una recente intervista Amadeus ha ipotizzato la possibilità di far ormeggiare una nave da crociera in Costa Smeralda durante la gara canora. La nave potrebbe rappresentare una sorta di bolla indispensabile per difendere il pubblico e la città ligure in questo periodo di pandemia mondiale.

